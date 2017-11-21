ГПУ пришла с обыском в Киевавтодор и "Киевзеленстрой", есть задержанные

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Вторник, 21 ноября 2017, 17:11

В Киевавтодоре и КП "Киевзеленстрой" прошли обыски, задержаны 5 человек.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "Укринформ".

"Генеральная прокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Департаментом защиты экономики ЧП и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции сегодня вместе с КГГА проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ДЭУ (Дорожно-эксплуатационное управление) в Святошинском, Деснянском, Подольском районах и в некоторых подрядных организациях", - сказал Кличко.

Он добавил, что обыски и выемка документов также происходила в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

По словам Кличко, все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества и завладение путем злоупотребления служебным положением).

Он добавил, что задержаны 5 человек, проводятся следственные действия.

Темы: Киев Кличко Генпрокуратура полиция
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