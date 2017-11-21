В Луганске уже несколько часов не работают радио и ТВ

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.



Об этом "Укринформу" по телефону рассказали жители города на условиях анонимности.



"Уже 2 часа не работает ни один телеканал. Радио тоже не работает. Может, хоть вы мне расскажете, что здесь у нас происходит?", – сказал один из собеседников корреспондента.



В то же время на YouTube-канале в интернете выходят выпуски новостей так называемой ГТРК "ЛНР", в которых показывают присутствие неидентифицированных вооруженных людей и бронетехнику в центре города.



Другой житель оккупированного города рассказал, что его попытка получить в почтовом отделении денежный перевод была неудачной:



"Мы с женой подошли – отделение закрыто. Пока мы смотрели объявления на дверях, вышел сотрудник почты. На наш вопрос, когда можно будет получить деньги, он заявил, что где-то за час до того приехала инкассаторская машина и забрала все деньги. И добавил, что раньше такого никогда не было ".



Этот же источник сообщил, что, проходя мимо одного из банков, увидел довольно большую очередь. Это его удивило, поскольку луганчане уже привыкли к полупустым банковским помещениям.



Можно предположить, что люди, опасаясь развития конфликта между криминальными группировками так называемого главы "ЛНР" Игоря Плотницкого и так называемого "министра" внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета, начали запасаться всем необходимым.

Также в соцсетях есть сообщения о том, что в оккупированном Луганске отключили "местную" мобильную связь "Лугаком".

"Телик вырубили, "Лугаком" лег", – пишут пользователи.

Как отмечает "Остров", есть сообщения, что вооруженные люди с белыми повязками на рукавах захватили телецентр и сепаратистскую "государственную" телерадикомпанию.

"Сейчас ищут запись балета "Лебединое озеро", – шутят жители оккупированной части Луганской области, намекая на путч КГЧП в Москве 1991 года.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.