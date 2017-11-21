Путин заявит о намерении баллотироваться 15 декабря - РосСМИ

3365 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 18:22

Президент России Владимир Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь", ссылаясь на собственные источники.

"Президентской кампании  в России планируют дать старт в последний из возможных дней — 15 декабря, рассказали источники "Дождя". На эту дату назначено заседание Совета Федерации, который назначает выборы главы государства", - сказано в публикации.

Отмечается, что на 15 декабря, пятницу, уже назначено пленарное заседание Совета Федерации. Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам.

В пресс-службе Совета Федерации телеканалу подтвердили, что заседание верхней палаты планируется на 15 декабря, но ответить, почему оно пройдет именно в этот день, зачем понадобился перенос со среды на пятницу, и может ли в этот день быть объявлена избирательная кампания, не смогли.

"Старт избирательной кампании 15 декабря дает Владимиру Путину возможность не объявлять о своих планах на кампанию до этого времени. В частности, он сможет интриговать журналистов во время большой пресс-конференции", - сказано в публикации.

Сообщается, что по данным источников телеканала в президентской администрации, Путин может объявить о своих планах снова участвовать в президентских выборах  также и в начале 20-х чисел декабря.

"Путин пока точно никому не сказал о том, в какой день собирается сделать заявление, Но понятно, что у него нет оснований не пойти на очередной срок. Что касается выдвижения, то у нас все отработано, и мы сможем все подготовить за один день", — цитирует "Дождь" высокопоставленного федерального чиновника.

Сообщается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг все заявленные источниками "Дождя" сценарии. В том числе, на вопрос о том, правда ли, что кампанию объявят 15 декабря, а Путин ничего до этого дня не скажет о своих планах, он ответил: "Нет, неправда".

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Белорусские пограничники задержали троих украинцев
Штаб АТО: Ситуация в Луганске - разборки между террористами
В Луганске уже несколько часов не работают радио и ТВ
ГПУ пришла с обыском в "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", есть задержанные
Все новости
истории

Жаба, хорек, енот и богомолы – киевляне о своих необычных домашних животных

другой город

Как выглядит новый офис "Издательства Старого Льва" во Львове

Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок