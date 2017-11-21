Поезд "Киев - Перемышль" столкнулся с экскаватором в Польше

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Вторник, 21 ноября 2017, 18:25

Поезд "Интерсити+" № 705 Киев - Перемышль столкнулся в Польше с экскаватором, выполнявшим ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Дорожно-транспортное происшествие произошло ... в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором", - сообщают в пресс-службе.

В "Укрзализныце" отметили, что пострадавших в аварии нет.

Из-за ДТП поезд остановился на станции Медика, в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что в Перемышле пассажиров пересадили на поезд №706 Перемышль - Киев.

Первый поезд "Интерсити+" №705/705 Киев-Львов-Перемышль начал курсировать с 23 декабря 2016 года

24 августа в первый рейс отправился поезд "Интерсити+" №715/716 Киев – Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

София Лукашова для УП
Темы: железная дорога Польша
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