Поезд "Киев - Перемышль" столкнулся с экскаватором в Польше
Поезд "Интерсити+" № 705 Киев - Перемышль столкнулся в Польше с экскаватором, выполнявшим ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Дорожно-транспортное происшествие произошло ... в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором", - сообщают в пресс-службе.
В "Укрзализныце" отметили, что пострадавших в аварии нет.
Из-за ДТП поезд остановился на станции Медика, в Подкарпатском воеводстве Польши.
"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается также, что в Перемышле пассажиров пересадили на поезд №706 Перемышль - Киев.
Первый поезд "Интерсити+" №705/705 Киев-Львов-Перемышль начал курсировать с 23 декабря 2016 года
24 августа в первый рейс отправился поезд "Интерсити+" №715/716 Киев – Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
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