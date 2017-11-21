Боевики 6 раз нарушили перемирие

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Вторник, 21 ноября 2017, 18:30

На Луганском направлении осложнилась ситуация. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, боевики нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных Сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 21 ноября 2017.

"В полдень противник выпустил 3 снаряда калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Луганского, на Светлодарской дуге. С 82-мм минометов противник вел огонь по защитникам Новолуганского и Лозового", - говорится в сообщении.

На этом направлении противник применял еще и пехотное вооружение.

"В частности, защитников Крымского российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе.

На Донецком направлении в течение дня зафиксирован единственный вражеский обстрел - из 120-мм миномета и гранатометов боевики вели огонь на подступах к Павлополю на Приазовье.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие.

Темы: Донбасс война АТО Росcия
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