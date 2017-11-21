После 40 лет правления президент Зимбабве ушел в отставку

1645 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 18:30

Президент африканской страны Зимбабве Роберт Мугабе сложил полномочия президента.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер парламента Джейкоб Муденда, где во вторник рассматривали импичмент Мугабе, сообщил депутатам, что президент сам подал в отставку.

"Мугабе сложил полномочия. Получил от него письмо", - цитирует слова Муденды The Associated Press.

По данным Reuters, эта новость сильно обрадовала присутствующих, которые начали "дико ликовать".

 
Роберт Мугабе
africanleadership.co.uk

Как известно, 93-летний Мугабе руководил страной 40 лет.

Во вторник правящая в Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ начала процедуру оглашения импичмента президенту Роберту Мугабе.

Его обвиняют в том, что создал условия для "узурпации конституционной власти" его женой Грейс.

18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку Мугабе.

Перед тем, 15 ноября, армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Военное вмешательство состоялось в связи с политическим кризисом, вызванным решением президента уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на эту должность свою жену Грейс Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе.

Сообщалось, что военные поместили Мугабе под домашний арест.

В то же время Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.

Евгений Кизилов, УП

Темы: президент мир
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018-м 11 ноября 2017, 15:19
Лидер российских коммунистов Зюганов будет баллотироваться в президенты 7 ноября 2017, 23:15
В Раде зарегистрировали законопроект об импичменте президента 1 ноября 2017, 21:06
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Белорусские пограничники задержали троих украинцев
Штаб АТО: Ситуация в Луганске - разборки между террористами
В Луганске уже несколько часов не работают радио и ТВ
ГПУ пришла с обыском в "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", есть задержанные
Все новости
истории

Жаба, хорек, енот и богомолы – киевляне о своих необычных домашних животных

другой город

Как выглядит новый офис "Издательства Старого Льва" во Львове

Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок