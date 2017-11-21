Белорусские пограничники задержали троих украинцев

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Вторник, 21 ноября 2017, 19:01

Белорусские пограничники задержали троих сборщиков ягод из Украины.

Об этом сообщает в Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси.

По его информации, задержание произошло в понедельник, 20 ноября, в приграничном Столинском районе страны, недалеко от населенного пункта Деревная.

Двух мужчин и женщину обвиняют в том, что они нарушили границу.

"Иностранцы умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет", - утверждают в комитете.

Там сообщили, что по данному факту в отношении "одного из нарушителей начата проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством".

Как известно, между Украиной и Беларусью разразился дипломатический скандал.

20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в шпионаже - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко.

В ответ Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.

Украинская правда
Темы: Беларусь граница Пограничная служба
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