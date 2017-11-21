В Луганск приехала военная колонна из Донецка

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Вторник, 21 ноября 2017, 20:05
Скриншот из видео

Во временно оккупированный Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер со ссылкой на видео местной луганской группы в Twitter.

"Большая колонна (донецких) грузовиков / военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый подрайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

Темы: Луганск ОРДЛО Донецк
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