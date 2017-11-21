Главные новости дня – за 60 секунд

Разборки в Луганске, новые правила въезда в Шенген, обострение отношений с Беларусью, новые данные о пожаре в "Виктории" – новости, которые обсуждали 21 ноября.

О Луганске. Вчера главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

Кроме того, в Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

О новых правилах въезда в Шенген. При пересечении внешних границ Шенгена у граждан третьих стран будут регистрироваться данные о въезде, выезде и об имевшихся отказах на въезд.

О Беларуси. МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине. Такой шаг МИДа - "зеркальный ответ" на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.

А еще сегодня белорусские пограничники задержали троих сборщиков ягод из Украины. Подозрительно.

О пожаре в "Виктории". Два года пожарные фиксировали нарушения в лагере "Виктория", где в сентябре произошел пожар, но руководитель ГСЧС Одесской области не обратился в суд о закрытии детского учреждения. Так, во время пожарной проверки в 2016 и в 2017 годах было выявлено около 30 нарушений, в частности не подключения к пожарной сигнализации. Оба раза был выписан штраф на 51 гривну.

О "Киевавтодоре". В "Киевавтодоре" и КП "Киевзеленстрой" прошли обыски, задержаны 5 человек.

О мэре Одессы. Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что распространение информации о наличии у него российского паспорта – это провокация.