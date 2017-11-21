Полиция снесла палатки участников акции на Майдане

Правоохранители ворвались в толпу на Майдане и снесли ранее установленные палатки после того, как участники акции пытались поджечь шины.

Об этом сообщает LIGA.net.

Активисты оттеснили полицейских в сторону улицы Институтской. Позже участникам акции удалось поджечь несколько шин у монумента Независимости. Однако их потушили правоохранители.

Как известно, 21 ноября представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.