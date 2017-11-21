МИД Беларуси ответило на изгнание дипломата из Украины

МИД Беларуси расценило решение Украины выслать на родину первого секретаря посольства страны как совершенно безосновательное.

Об этом сообщил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси А.Шупляк изданию "ТУТ.BY", говорится на официальной странице ведомства.

"Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева", - заявил он.

Как известно, между Украиной и Беларусью разразился дипломатическийскандал.

20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в шпионаже - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко.

В ответ Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.