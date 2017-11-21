"Шахтер" разгромлен в важном матче Лиги Чемпионов в Неаполе

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в матче 5 тура группового турнира Лиги Чемпионов. В Неаполе "горняки" разгромлены местным "Наполи" со счетом 0:3.

В первом тайме на поле была равная игра, но больше моментов, чтобы забить гол, было именно у гостей из Украины. Хорошие моменты, чтобы открыть счет, имели Марлос и Тайсон, но не сумели пробить вратаря итальянцев Пепа Рейну. В "Наполи" в первые 45-ть минут прекрасную возможность отличиться имел Инсинье, но его удар парировал Андрей Пятов.

Во втором тайме было полное преимущество итальянцев. На 56-й минуте прекрасным ударом в 9-ку ворот "Шахтера" пробил Инсинье, открыв счет в матче.

Второй мяч в ворота дончан влетел на 81-й минуте после того как защита "Шахтера" пропустила Зелински, который расстрелял ворота Пятова. Через две минуты завершил разгром "Шахтера" Мертенс, который забивал в пустые ворота после того как Пятов отразил удар головой Альбиоля.

Стоит отметить, что по результатам второго тайма счет мог быть и больше в этой игре в пользу "Наполи".

После 5 туров турнирную таблицу в группе F возглавляет с 15 очками "Манчестер Сити", одолевший "Фейеноорд". "Шахтер" с 9 пунктами идет на второй позиции, а в "Наполи" 6 очков.

В заключительном 6 туре "Шахтер" дома принимает "Манчестер Сити" и для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов дончан устроит и ничья. "Наполи" на выезде сыграет с "Фейеноордом".