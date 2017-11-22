Во время столкновений на Майдане пострадали два человека – полиция

Во время столкновений между правоохранителями и участниками акции на Майдане Независимости пострадали два человека.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Укринформ.

"Не было никаких разрешений на установку палаток, поэтому полиция также их изъяла. Среди пострадавших - один полицейский, также обратился один человек. Во время этой стычки на Майдане неизвестный нанес ему удар, сломав нос", - прокомментировал ситуацию Крищенко.

Как известно, 21 ноября представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на МайданеНезалежности в Киеве.

Позднее правоохранители снесли палатки после того, как участники акции пытались поджечь шины.