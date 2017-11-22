Половина немцев хотят перевыборов после провала переговоров о коалиции - Reuters

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Среда, 22 ноября 2017, 01:28

Половина немцев выступают за назначение новых выборов после провала коалиционных переговоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Bild.

По информации Bild, идею новых выборов поддержали 49,9% немцев.

Опрос также показал, что 28% граждан ФРГ считают виновным в провале коалиционных переговоров лидера "Свободных демократов" Кристиана Линднера, а 27% - канцлера Ангелу Меркель.

40% немцев выступают за то, чтобы Меркель осталась на посту канцлера после перевыборов, 24% - готовы отдать предпочтение другому представителю ХДС.

Как известно, ранее Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободная демократическая партия и партия "Союз-90/Зеленые" не смогли договориться о создании коалиции из-за внезапного выхода из переговоров "Свободных демократов".

Предварительные консультации по созданию так называемой коалиции "Ямайка" продолжаются с 18 октября. 

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами, касающиеся беженцев и борьбы против изменений климата. Одно из наиболее спорных вопросов - воссоединение семей беженцев. Принципиальные разногласия также вызывает вопрос отказа от угольной энергетики.

Темы: Германия Меркель виборы
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