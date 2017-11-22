Хакеры похитили данные 57 млн ​​пользователей Uber

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Среда, 22 ноября 2017, 02:35

Хакеры похитили данные 57 миллионов ​​клиентов и водителей онлайн-сервиса заказа такси Uber.

Об этом сообщает BBC.

По информации BBC, инцидент произошел в 2016 году. Хакеры получили доступ к именам, электронным адресам и номерам мобильных телефонов 50 миллионов  пользователей Uber по всему миру.

Сообщается, что компания скрыла факт похищения и заплатила хакерам 100 тысяч долларов за удаление данных.

Uber заявил, что информация о кредитных картах и ​​маршрутах поездок не попала к хакерам.

"Хотя мы не видели свидетельств мошенничества или злоупотребления, связанных с инцидентом, мы следим за нарушенными счетами и обозначили их для дополнительной защиты от мошенничества", - подчеркнул исполнительный директор компании Дари Хосровшахи.

Как известно, США подозревает иранских хакеров в атаке на телеканал HBO.

Темы: хакеры
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