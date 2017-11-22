США: Путин несет ответственность за прекращение химатак в Сирии

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Среда, 22 ноября 2017, 03:16

Госдеп США уверен - президент РФ Путин несет персональную ответственность за давление на президента Сирии Асада по предотвращению новых химатак.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного Департамента США Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"Мы видели, как Владимир Путин обнимается с Башаром Асадом. Эти объятия являются доказательством того, что Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки помочь сирийцам в создании давления на правительство Асада, чтобы больше не было химатак", - отметила Науэрт.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают процесс Женевских переговоров. Мы не будем отступать от них", - также подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, в понедельник, 20 ноября, Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Ранее сообщалось, что РФ заблокировала расследование ООН по применению химоружия в Сирии.

Темы: США Росcия Сирия Путин
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