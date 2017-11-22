Теракт в Ираке: десятки погибших
По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва смертника на рынке возле столицы Ирака Багдада.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную власть.
По информации агентства, смертник подорвался в автомобиле на продуктовом рынке в городе Туз-Хурмату.
صحيفة العراق: الاعلام الحربي يخفض عدد ضحايا تفجير طوزخرماتو ولم يعلن من أين أتت السيارة المفخخة ؟ https://t.co/3uSNDBrAXO— iraq website .press (@mostafa28784968) November 21, 2017
Полиция сообщила о 80 пострадавших.
Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.
После нападения в Багдаде ввели комендантский час.
Как известно, ранее в результате теракта в Ираке погибли 6 человек.
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