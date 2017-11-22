"Дело 26 февраля" в Крыму: суд отказал адвокатам во всех ходатайствах

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Среда, 22 ноября 2017, 04:03

Подконтрольный РФ Центральный райсуд Симферополя 21 ноября отказал адвокату фигуранта по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи во всех заявленных ходатайствах.

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, передает "Радио Свобода".

"Адвокат просил ряд оригиналов документов, поскольку они находятся в другом уголовном деле - Ахтема Чийгоза. Он просил выяснить, где сам Чийгоз, так как приговор вступил в силу. Но к материалу уголовного дела не был добавлен указ президента о помиловании. Адвокат просил суд сделать запрос в ФСИН, где находится Чийгоз, поскольку он является организатором", - сообщил Семедляев.

Следующее судовое заседание назначили на утро 22 ноября.

Как известно, ранее райсуд Симферополя продлил на 2 месяца домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Темы: Крым крымские татары суд
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