В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек - Аброськин

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Среда, 22 ноября 2017, 04:35

В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Количество погибших в ДТП с начала этого года - 3,184. Травмированы за этот же период 29,932 человека", - сообщил он.

"Только за последние сутки в ДТП в Украине погибли 19 человек", - подчеркнул Аброськин.

Темы: Украина ДТП полиция
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