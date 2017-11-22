В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек - Аброськин
В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Количество погибших в ДТП с начала этого года - 3,184. Травмированы за этот же период 29,932 человека", - сообщил он.
"Только за последние сутки в ДТП в Украине погибли 19 человек", - подчеркнул Аброськин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.