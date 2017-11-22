ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты РФ

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Среда, 22 ноября 2017, 05:55

Российская Либерально-демократическая партия выдвинула своего лидера Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.

Об этом сообщил вице-спикер Государственной Думы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев, передает "Интерфакс".

Лебедев заявил, что решение было принято 20 ноября.

Жириновский участвовал в выборах президента России пять раз - в 1991-м, 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012 годах.

Как известно, о намерении участвовать в них уже объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова. Действующий президент России Владимир Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении на новый срок.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Темы: Росcия виборы
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