Сутки в АТО: 9 обстрелов, пострадавших нет

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Среда, 22 ноября 2017, 06:25

За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики 9 раз нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Российско-оккупационные войска и дальше не выполняют обязательства в рамках договоренностей по соблюдению перемирия", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз.

В светлое время суток на Светлодарской дуге враг вел огонь из 152-мм артиллерии по защитникам Луганского. В вечернее время на этом участке линии соприкосновения противник обстрелял наших воинов из гранатометов.

По оборонных укреплениях возле Новолуганского и Лозового российские наемники били из 82-мм минометов.

Защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики нарушали перемирие дважды.

Днем вблизи Павлополя враг выпустил 2 мины калибра 120-мм и обстреливал наших воинов из гранатометов.

Также незаконные вооруженные формирования с пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки.

Украинские военные 3 раза открывали огонь в ответ.

Темы: АТО Донбасс
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