США планируют выслать десятки тысяч беженцев из Гаити

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Среда, 22 ноября 2017, 06:50

Белый дом объявил о прекращении программы по предоставлению временных разрешений на жительство и работу беженцам с Гаити.

Об этом пишет DW со ссылкой на AP.

Сообщается, что программа дала возможность прибыть в США почти 60 тысячам человек.

Вид на жительство для них продолжат в последний раз - до июля 2019 года, чтобы они могли подготовиться к возвращению домой.

"Условия проживания на Гаити существенно улучшились со времен землетрясения 2010 года, который и вызвал поток беженцев из островного государства. Со времен землетрясения 2010 года количество внутренне перемещенных лиц на Гаити сократилась на 97 процентов", - говорится на официальном сайте Министерства нацбезопасности США.

Как известно, в октябре ООН прекратила миротворческую миссию на Гаити - в ней в разное время были задействованы до 10 тысяч военных. В новую миссию войдут 1300 полицейских и 350 гражданских, которые будут помагать стране реформировать проблемную судебную систему.

Со времени начала своего президентства Дональд Трамп уже отменил временные программы для выходцев из Никарагуа и Судана.

Темы: США беженцы
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