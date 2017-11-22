Клименко стал фигурантом дела о государственной измене

891 просмотр
Среда, 22 ноября 2017, 09:08

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене.

"Правоохранители получили дополнительные материалы, что бывший чиновник во время пребывания в должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", – сообщает СБУ.

На основании собранных сотрудниками СБУ материалов Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры 17 ноября 2107 года начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья о государственной измене, ее санкции предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Темы: Клименко дело о госизмене СБУ прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Европейский суд отменил санкции против Иванющенко, но отказал Клименко 8 ноября 2017, 18:23
Пять авто, арестованных по "делу Клименко", выставлены на аукцион 3 ноября 2017, 14:29
ГПУ продолжает намекать, что отец Залищук причастен к "схеме Клименко" 26 октября 2017, 16:22
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Клименко стал фигурантом дела о государственной измене
Хроника 22 ноября. Оранжевая революция и Налоговый майдан
В ПАСЕ могут обсудить возвращение российской делегации
Плотницкий бежал в Россию - МВД
Все новости
Спецпроект

Куда делись все хорошие люди с Евромайдана?

Видео

Вирусный клип, снятый французским рэпером в Киеве

зоозащита

В Киеве ищут волонтеров, которые будут гладить котов