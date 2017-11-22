Клименко стал фигурантом дела о государственной измене

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене.



"Правоохранители получили дополнительные материалы, что бывший чиновник во время пребывания в должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", – сообщает СБУ.



На основании собранных сотрудниками СБУ материалов Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры 17 ноября 2107 года начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.



Эта статья о государственной измене, ее санкции предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.



Продолжаются следственные действия.