Плотницкий не сбежал и провел совещание

2458 просмотров
Среда, 22 ноября 2017, 10:39

Лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий утром 22 ноября провел рабочую встречу, сообщается на его сайте.

Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым записали на видео.

Накануне пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко заявлял со ссылкой на источники, что Плотницкий сбежал в Россию. Этому предшествовало оцепление центра оккупированного Луганска и заявление Игоря Корнета о том, что он остается главой т.н. "МВД ЛНР".

Теперь Плотницкий поручил разобраться с попыткой Корнета совершить "государственный переворот".

 

Иванушкин сообщил, что накануне в 15:30 произошло частичное отключение от электроснабжения, из-за чего якобы не работала и телерадиокомпания. В 20:30 электроснабжение восстановили.

"Я так понимаю, что отключение произошло, потому что вмешались "специалисты" Корнета?", – спросил Плотницкий.

Он обратился к Черкову: "Все эти инсинуации – с этим пора заканчивать. По Корнету, по всем его заявлениям, кто там легитимный, кто не легитимный. Суд поставил точку".

 

По данным "Новой газеты", в среду утром Плотницкий провел правительственное совещание, на котором присутствовали руководитель его администрации Ирина Тейцман, начальник "службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгений Селиверстов и глава "ГТРК ЛНР" Анастасия Шуркаева.

Алена Рощенко, УП
Темы: ОРДЛО "ЛНР" Луганская область Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пауки в банке. Что известно о разборках сепаратистов в Луганске 22 ноября 2017, 10:15
Плотницкий бежал в Россию - МВД 21 ноября 2017, 22:58
СММ ОБСЕ зафиксировала военную колонну, которая направлялась в Луганск из ОРДО 21 ноября 2017, 22:40
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Клименко стал фигурантом дела о государственной измене
Хроника 22 ноября. Оранжевая революция и Налоговый майдан
В ПАСЕ могут обсудить возвращение российской делегации
Плотницкий бежал в Россию - МВД
Все новости
Made in Ukraine

Black Friday: распродажи от украинских брендов

киев

"С аппетитом и звучно, пока горячая": лапшичная Noodle shop Slurp

другой город

Как выглядит новый офис "Издательства Старого Льва" во Львове