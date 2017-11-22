Судье, который отпустил беркутовца-беглеца, позволили дальше работать

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Среда, 22 ноября 2017, 12:41

Судья, который отпустил беркутовца, подозреваемого в убийстве 33 героев Небесной Сотни, успешно прошел тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

Он отметил, что 6 апреля Апелляционный суд Киева (председательствующий Олег Присяжнюк) освободил из-под стражи беркутовца Виталия Гончаренко, хотя факты уклонения от следствия и наличие риска побега были очевидными.

"А уже 9 апреля Гончаренко вполне легально бежал в Россию, где скрывается до сих пор", - написал Маселко.

По его словам, прокуратура подала жалобу в Высший совет правосудия, но до сих пор она не рассмотрена, хотя к Присяжнюку были и другие претензии.

"В частности, еще в 2014 году он пытался убедить активистов, что имеет только одну скромную квартиру. Но как оказалось впоследствии это было неправдой", - рассказал адвокат.

"17 ноября ВККС проводила оценку Присяжнюка и признала его таким, что подтвердил способность осуществлять правосудие. Теперь он уже спокойно будет осуществлять правосудие до пенсии и получать очень хорошее судейское вознаграждение.

Вот такая история об очистке судебной системы и дела Майдана", - подытожил Маселко.

Как сообщалось, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийствах 18 февраля 2014 во время евромайдана, из-под стражи под личное обязательство.

Позже освобожден Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.

Украинская правда
Темы: суд Евромайдан Беркут
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