Корчак рассказала, почему не находит нарушений в декларациях топ-чиновников

Топ-чиновников не привлекают к ответственности по результатам проверки деклараций, потому что Национальное агентство по предотвращению коррупции не нашло нарушений в этих документах.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета 22 ноября заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на факты коррупции и незаконного обогащения, ни один из топ-чиновников не привлечен к ответственности, Корчак сказала:

"Мы к ответственности никого не привлекаем, мы передаем материалы в компетентные органы. Во-вторых, у этих топ-чиновников, кого проверили, не было выявлено того, что называется конфликт интересов, незаконное обогащение, недостоверность задекларированных активов и недостоверная информация", - сказала Корчак.

Она добавила, что проверки продолжаются, и ценность электронных деклараций будет расти, когда появится возможность сравнивать декларации за 2016 и 2017 годы.

"Выявить признаки незаконного обогащения в отношении имущества приобретенного до 2015 года практически невозможно. Но в сравнении можно будет проследить динамику средств – и доходов, и расходов", - пояснила Корчак.

На вопрос, почему НАПК анализирует декларации мелких чиновников и депутатов и саботирует проверку деклараций топ-чиновников, Корчак ответила:

"В законе написано, что НАПК должно проверить декларации по тем фактам, которые есть в обращении обличителей. На сегодня у нас по тысяче писем таких заходит в НАПК. И мы проводим проверки. И если взять статистику, то народ, который к нам обращается, хочет, чтобы мы проверили депутатов местных советов, затем народных депутатов".

"И есть определенная статистика. Поэтому обвинять нас в саботаже – это непрофессионально, безответственно и это попытка подстроиться под будущий электорат", - подытожила Корчак.

В то же время члены профильного комитета отметили, что результатами проверок деклараций недовольны.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций. Однако суд отказался рассматривать этот иск.

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