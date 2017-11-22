В НАПК говорят, что не получали из АП указаний в вопросе "Рошена"

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции не выявили нарушений в том, что президент Петр Порошенко передал управление корпорацией "Roshen" в слепой траст.

Об этом заявил член НАПК на заседании парламентского комитета по предотвращению коррупции Александр Серёгин.

Депутат Юрий Деревянко спросил, почему не составили антикоррупционный протокол по поводу того, что Петр Порошенко передал "Roshen" в "слепой траст", который не является резидентом Украины и не имеет соответствующих лицензий Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.



Серёгин пояснил: "Национальное агентство работает следующим образом: если Вам известны соответствующие факты, Вы можете изложить эти факты и направить их в НАПК, даже анонимно. Мы отреагируем".



По поводу проверки он сказал:



"Члены НАПК не влияют на уполномоченных лиц. Это лицо имеет соответствующие ключи доступа, которых не имеют члены, проверяет имеющуюся информацию и готовит проект своего решения. Этот проект выносится на заседание членов НАПК. Бывают случаи – и они учащаются, – когда мы не согласны с позицией (уполномоченного лица)".

"По тому проекту, который был подготовлен, – кстати, Анна Соломатина тогда возглавляла этот департамент, она его завизировала и предоставила нам на рассмотрение ... Мы рассмотрели то, что было найдено и подтверждено – и в том, что уполномоченное лицо сделало, мы не нашли ничего, чтобы не утвердить этот вывод", – сказал Серёгин.



"Однако если у вас есть какие-то другие данные, мы их с удовольствием рассмотрим – и если там будут основания, никто не застрахован от того, что мы заново не вернемся и не рассмотрим соответствующие факты", – добавил он.



На уточняющий вопрос, что нарушений в электронной декларации Порошенко не обнаружено, Серёгин сказал: "Уполномоченный человек, которое несет ответственность за доступ к реестрам и проверку, не нашел. Он подтвердил это соответствующими документами. Мы это просмотрели (на заседании). Я лично убедился, что все необходимые визы и согласования есть... ".



По поводу того, что Rothschild Group не является резидентом Украины, член НАПК сказал: "Национальное агентство сверяет сведения, указанные в декларации, с фактическим положением вещей. Если Вы найдете в декларации любые другие требования, или что-то оно (НАПК) не охватило – сообщайте, будем рассматривать".



На вопрос Деревянко, получали ли члены НАПК указания от Администрации президента "не видать" этих нарушений, Серёгин ответил: "Лично я не получал".



"Я также не получала", – добавила глава НАПК Наталья Корчак.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвиняла Корчак в фальсификации проверок и сговоре с "куратором" из Администрации президента.