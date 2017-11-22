Украина и Германия проводят совместную операцию против похитителей элитных авто

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Среда, 22 ноября 2017, 13:36

Правоохранители Украины и Германии проводят совместную операцию по задержанию злоумышленников, которые похищали элитные автомобили в Европе и легализовали их в Украине.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

"Сегодня проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине", - написал он.

По словам Князева, сейчас одновременно проходит более 10 обысков на территории Украины и столько же на территории Германии.

Как сообщалось ранее, в Украине стали массово угонять автомобили на "евробляхах".

Темы: полиция Германия криминал авто
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