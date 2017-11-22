СБУ: Собрали доказательства преступлений оккупантов Крыма для международного суда

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Среда, 22 ноября 2017, 14:01

Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали основательную доказательную базу о нарушении прав человека, законов и обычаев войны в аннексированном Крыму.

По этим материалам прокуратура подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд, сообщает СБУ.

Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы "задокументировали все выявленные обстоятельства нарушения основных прав и свобод человека, жестокого обращения с гражданским населением, нарушение законов и обычаев ведения войны, международных соглашений и конвенций".

"Было обнаружено также обстоятельства дискриминации по этническим, религиозным признакам и другие нарушения прав граждан Украины, которые находятся в аннексированном Крыму", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что представители так называемых "Государственного Совета Республики Крым", "Совета министров Республики Крым" и других незаконно созданных страной-агрессором оккупационных органов власти также незаконно захватили и присвоили здания, сооружения, земельные участки, автотранспортные средства, другое движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и т.п., назвав это "национализацией" украинского имущества.

"Следственным подразделением ГУ СБУ в АР Крым было получено санкции суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины", – отмечает спецслужба.

Темы: Крым суд СБУ прокуратура права человека
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