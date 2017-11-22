Боевики Донбасса держат в заложниках 10 женщин – Геращенко

Среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 10 женщин.



Об этом заявила журналистам в кулуарах первого Украинского женского конгресса первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает "Укринформ".



"Среди 158 заложников, которые находятся на оккупированных территориях ОРДО и ОРДЛО и которых удерживают боевики, есть 10 женщин", – сказала она.



По словам Геращенко, позицией украинской власти является то, что "женщины в первую очередь должны быть освобождены из незаконного содержания в этих тюрьмах".