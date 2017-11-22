В столовой Ради проведут день открытых дверей

Верховная Рада устраивает в четверг день открытых дверей парламентской столовой.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Мероприятие начнется в 10:45 по адресу: Киев, ул. Садовая.

Отмечается, что оно проводится в рамках Международной недели законодательной открытости, а также согласно пожеланиям телеканалов и информационных агентств.

"Во время мероприятия будет продемонстрирован ассортимент блюд, разъяснена ценовая политика и принципы организации работы пунктов питания в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Журналистов предупреждают, что пускать в столовую будут только по карточкам аккредитации.

Как сообщалось, 20 сентября на заседании регламентного комитета Рады нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.



Высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.