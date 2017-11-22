Комитет хочет, чтобы НАПК еще раз обратило внимание на виллу Порошенко

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Среда, 22 ноября 2017, 17:54

Антикоррупционный комитет Верховной Рады повторно направит НАПК разъяснения относительно нормы закона о предотвращении коррупции относительно декларирования имущества, оформленного на других лиц.

Об этом "Украинской правде" сказал председатель комитета Егор Соболев.

"Мы уже делали разъяснения от комитета, я его повторно пришлю НАПК о важной норме закона о предотвращении коррупции. Если чиновник оформил недвижимость имущество на других лиц или на свои компании, то эти объекты недвижимости должны быть указаны в декларации. Эта норма была нарушена Петром Порошенко в его декларации 2015 года", – сказал Соболев.

На заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады 22 ноября возник спор вокруг незадекларированной президентом виллы в Испании.

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко спросил главу НАПК Наталью Корчак, "почему не было зафиксировано нарушений в декларации Порошенко, учитывая то что он не указал в собственности виллу на юге Испании. Были задекларированв корпоративные права, которые якобы позволяют ему владеть этой недвижимостью".

"Не означает ли это, что такую ​​практику могут повторять миллионы декларантов?", - интересовался Лещенко.

Соболев отметил, что "лично вместе с министром юстиции вписывал в антикоррупционный закон норму: если есть недвижимость, оформлена на юридических лиц, бенефициарным владельцем которых является декларант, это должно быть в разделе недвижимость. Кроме случаев, когда это складские помещения или цеха"

"Полностью разделяю мнение, что испанская вилла не входит ни в рубрику цехов, ни  складов. Мы вам делаем разъяснения от комитета, потому что очень важно, чтобы эта норма соблюдалась", – сказал председатель комитета.

Корчак в свою очередь поинтересовалась, какое образование имеет Лещенко и отметила, что она является дипломированным юристом.

Глава НАПК не ответила на прямой вопрос, а сослалась на Гражданский кодекс и призвала "внести уточнения в действующее законодательство".

"Именно вам народным депутатам дается инструмент по уточнению конструкций, которые изложены в законе о предотвращении коррупции. Но... Хочу напомнить господину Лещенко: есть норма гражданского кодекса, где написано о юридическом лице, о собственности имущества юридического лица, и здесь конструкция бенефециаром юридическое лицо . Внесите соответствующие изменения в действующее законодательство и тогда станет все на свои места", – сказала она.

"Украинская правда" обратилась также за разъяснениями к главе НАПК Наталье Корчак.

Как известно, в ноябре 2016 года журналисты программы "Схемы" обнародовали сюжет о вилле Порошенко на юге Испании, которую он никогда не вносил в свои декларации.

В Администрации президента так прокомментировали собранную журналистами "Схем" информацию:

"В предприятиях, где Петр Порошенко является конечным бенефициаром, есть недвижимость за рубежом (фабрики, магазины, склады, админздания, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".

Валентина Романенко, УП
Темы: декларации НАПК Порошенко
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