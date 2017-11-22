Взрывы в Калиновке: офицера оштрафовали на 2,5 тысяч гривен за халатность

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Среда, 22 ноября 2017, 18:23

Суд по делу о взрывах на военных складах в Калиновке оштрафовал майора на 2 465 гривен за "халатное отношение к службе".

Соответствующее решение 10 ноября принял Калиновский районный суд Винницкой области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении Калиновский районный суд Винницкой области майора Б. привлек к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что указанный старший офицер ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по контролю пропускного режима и соблюдения порядка допуска личного состава и техники.

Поэтому, как отмечают в прокуратуре, работники частного предприятия пронесли на территорию воинской части запрещенные легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы.

Как известно, Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Пострадали по меньшей мере два человека, эвакуированы более 30 000 человек.

Следователи отрабатывали 4 основных версии детонации боеприпасов на территории арсенала, одна из них - диверсия.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на складах боеприпасов в Калиновке было 83 000 тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению.

В Генштабе заявляли, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляла около 10% от общей площади арсенала.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации в Калиновке.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложен диверсантами детонатор.

По факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Украинская правда
Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие армия
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