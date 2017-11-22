Омбудсмен рассказала, что нарушает власть, депортируя грузин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская перечислила нарушения, с которыми из Украины выдворяют граждан Грузии.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передает "Громадське".

По ее словам, было открыто производство в отношении граждан Грузии, задержанных 21 октября и 17 ноября.

"21 октября в рамках проведения мероприятия "мигрант", по сообщению миграционной службы, усилиями Нацполиции были задержаны трое граждан Грузии, которые находились в Киеве с нарушением миграционного законодательства. Предварительно это - Абзинаидзе, Макишвили и Арбашвили. Нет подтверждения, что миграционная служба сообщила этим гражданам, они должны покинуть страну", - отметила Лутковская.

Она рассказала, что в этот же день они были депортированы в Грузию воздушным транспортом, не зарегистрированным как гражданское судно.

"Соответственно, можно сделать вывод, что этот борт находится в распоряжении правоохранительных органов", - добавила омбудсмен.

Она также пояснила, что принудительное возвращение предполагает, что человек добровольно покидает территорию страны и самостоятельно покупает билет. Вместе с тем решение о принудительном выдворении принимает исключительно суд, а государство транспортирует людей, подлежащих выдворению, покупая билет на гражданский рейсовый самолет с возможностью затем возместить эти расходы государства.

"Решение о принудительном выдворении может быть обжаловано в суде, но такой возможности этим гражданам не предоставили, что является нарушением", - отметила омбудсмен.

Она добавила, что лицам не предоставили возможность воспользоваться услугами адвоката или переводчика. Один из граждан имеет семью на территории Украины.

"Им запрещено возвращаться сюда в течение 3 лет. Нарушена статья 5 Европейской конвенции. Не была соблюдена законная процедура. О принятии решения о принудительном возвращении должны были проинформировать прокуратуру. Но они получили документы в день, когда их депортировали. Каждый из них может обжаловать это решение на территории Украины", - отметила омбудсмен.

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

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