Боевики 2 раза нарушили перемирие

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил, пытаясь втянуть силы АТО в боевые противостояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 ноября 2017.

"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 2 обстрела оборонительных укреплений украинских защитников. Оба нарушения режима "Тишина" состоялись на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, к обеду враг из гранатометов обстрелял подступы к Катериновке, а в послеобеденную пору из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Крымского.