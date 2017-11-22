Боевики 2 раза нарушили перемирие

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Среда, 22 ноября 2017, 18:59

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил, пытаясь втянуть силы АТО в боевые противостояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 ноября 2017.

"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 2 обстрела оборонительных укреплений украинских защитников. Оба нарушения режима "Тишина" состоялись на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, к обеду враг из гранатометов обстрелял подступы к Катериновке, а в послеобеденную пору из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Крымского.

Темы: Донбасс АТО война
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