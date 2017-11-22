Во Львове военкомат распространил списки с данным уклонистов от призыва

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Среда, 22 ноября 2017, 21:19

Львовский областной военный комиссариат опубликовал список из 15 тысяч человек, уклоняющихся от призыва на военную службу во Львовской области.

Соответствующие списки опубликованы на странице комиссариата в Facebook.

"Списки граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и по тем или иным причинам не явились в районные (городские) военные комиссариаты. Граждан, которые есть в списках приглашаем появиться в районный (городской) комиссариат по месту пребывания на военном учете или жительству", - говорится в сообщении.

В списках указаны имена, фамилии, отчества и даты рождения призывников по каждому району Львовской области.

Как известно, хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Темы: Львовщина армия
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