Facebook покажет пользователям аккаунты российской "фабрики троллей"

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Четверг, 23 ноября 2017, 00:43

В рамках мероприятий по повышению прозрачности в соцсети, Facebook опубликует список аккаунтов "Агентства по изучению интернета" (фабрики троллей) в Facebook и Instagram.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы скоро создадим портал, позволяющий людям в Facebook узнать, какие из Facebook-страниц или Instagram-аккаунтов "Агентства по изучению интернета" они лайкали и за какими следили в период с января 2015 года по август 2017 года", - говорится в сообщении.

Этот инструмент будет доступен для использования к концу года в Справочном центре Facebook.

"Важно, чтобы люди понимали, как иностранные деятели пытались посеять раздор и недоверие с использованием Facebook до и после выборов в США в 2016 году", - объяснили этот шаг в компании.

Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тысяч.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Команда Facebook тогда обнаружила 470 подозрительных и вероятно фейковых фейсбук-аккаунтов и страниц, которые, как считают в Facebook, эксплуатировались за пределами России, имели связи с этой компанией и были привлечены к публикации рекламы.

Сейчас в США спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".

Темы: facebook США Росcия пропаганда
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