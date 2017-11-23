Россия присоединилась к поискам утонувшей аргентинской субмарины

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Четверг, 23 ноября 2017, 02:33

Аргентина приняла помощь России в поисках военной подводной лодки, которая пропала без вести  в южной части Атлантического океана неделю назад.

Об этом пишет BBC.

Президент Маурисио Макри сказал, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему, чтобы предложить развернуть разведочное судно и экипаж с опытом подобных операций.

В поиске участвуют более десятка стран, включая США.

Субмарина Сан-Хуан исчезла после сообщения об электрическом пробое.

В последний раз экипаж контактировал с военно-морскими офицерами на суше в прошлую среду.

Представитель военно-морского флота, капитан Энрике Балби, сказал, что поиски теперь вошли в "критическую фазу" на фоне опасений, что уровень кислорода может падать.

Позже он сказал аргентинским журналистам, что ВМС изучали сообщения о громком шуме, обнаруженном в этом районе через несколько часов после того, подлодка исчезла.

Он описал это как "гидроакустическая аномалия" и отказался подтвердить, был ли взрыв.

Как известно, связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета.

Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Темы: Росcия
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