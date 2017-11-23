Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

568 просмотров
Четверг, 23 ноября 2017, 03:00

Со следующего года польские работодатели должны получать платные разрешения на трудоустройство иностранцев.

Об этом сказала директор Уездного управления труда и городе Ґруець Мажанна Скочек, сообщает Польское радио.

Начиная с января следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы.

Процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.

"Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап - иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании ином, чем сезонные работы", - рассказала Скочек.

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.

Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы.

Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Польша согласилась на возобновление украинских мест памяти 21 ноября 2017, 20:31
Дещица: Президент Польши посетит Украину в ближайшие недели 21 ноября 2017, 19:34
Поезд "Киев - Перемышль" столкнулся с экскаватором в Польше 21 ноября 2017, 18:25
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Судья Гольник рассказала, кого подозревает в нападении на нее
Львовский военкомат выложил списки "уклонистов"
Главные новости дня – за 60 секунд
В Полтаве избили судью Ларису Гольник
Все новости
живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча

экология

Вредный микропластик: в Британии хотят запретить блестки

Спецпроект

Гражданское общество после Евромайдана: что изменилось?