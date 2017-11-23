Польша меняет правила трудоустройства иностранцев
Со следующего года польские работодатели должны получать платные разрешения на трудоустройство иностранцев.
Об этом сказала директор Уездного управления труда и городе Ґруець Мажанна Скочек, сообщает Польское радио.
Начиная с января следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы.
Процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.
"Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап - иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании ином, чем сезонные работы", - рассказала Скочек.
В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.
Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы.
Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.
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