Франция арестовала российского олигарха, члена Совета Федерации
Власти Франции подозревают члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в отмывании десятков миллионов евро и мошенничестве с налогами.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на францзское издание Le Figaro.
По данным издания, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу, включая виллы на полуострове Антиб, популярном среди российских олигархов.
Источник Le Figaro утверждает, что цены на приобретаемую недвижимость были специально занижены в целях снижения налогов. Керимова также подозревают в оплате наличными за эти объекты.
При этом имя российского сенатора в документах не фигурировало. Издание утверждает, что по делу Керимова задержали четверых человек. Их имена не разглашаются.
В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов является официальным лицом и обладает дипломатическим иммунитетом.
Кремль пообещал приложить все усилия для защиты "законных интересов" Керимова. В Париже заявили, что рамки действия дипломатического иммунитета россиянина определит французский суд.
Как сообщает DW.com. до конца следствия ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы и общаться с людьми, список которых составлен французскими органами юстиции. Кроме того, предпринимателю предписано выплатить залог в размере 5 млн евро.
Сулейман Керимов является членом Совета Федерации России от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.
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