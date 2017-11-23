Земан возмутился статьей о "Пражской весне" в российских СМИ

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Четверг, 23 ноября 2017, 05:48

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым назвал "сумасшедшим" автора статьи о "Пражской весне", опубликованной на сайте телевизионного канала Минобороны РФ "Звезда".

Об этом пишет DW.com.

Земан, который принес на встречу с Медведевым копию этой публикации, добавил, что из-за нее ему предлагали прервать визит в Россию.

Земан попросил Медведева публично заявить, что подобный подход "не имеет ничего общего" с позицией властей РФ.

"Готов это… подтвердить, - отреагировал Медведев. - Ничего общего с автором мы не имеем".

Материал под заголовком "Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история "Пражской весны" был размещен на сайте 21 ноября.

В материале, в частности, подчеркивалось, что Прага должна быть благодарна Москве, поскольку "ввод войск в Чехословакию в 1968 году не позволил Западу совершить там "государственный переворот". 

Позднее статью удалили без объяснения причин.

Как сообщалось, в связи с этой публикацией глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявил, что государственные СМИ РФ должны прекратить публикацию мнений, которые искажают и неправильно толкуют историю.

Отметим, что президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, находится с официальным визитом в РФ с 20 по 24 ноября.

По итогам встречи Россия и Чехия подпишут 13 документов о сотрудничестве в сфере экономики на общую сумму около $20 млрд.

Напомним, президент Чехии Милош Земан верит, что в долгосрочной перспективе Россия может стать членом ЕС.

Темы: Чехия Росcия пропаганда
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