В Ивано-Франковске обвалилась стена христианской школы: есть погибшие

Около 20:00 22 ноября в Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки Христианской школы на улице Шевченко, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской обладминистрации.

"Во время проведения строительных работ (заливка бетонного раствора) произошло разрушение бетонного перекрытия второго этажа новостройки на площади 216 кв.м", - говорится в сообщении.

Фото ГСЧС

Под завалом оказались 5 рабочих.

фото ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели обнаружили и спасли из-под завалов 4 человек – 1982, 1970, 1977 та 1977 года рождения – в среднем и тяжелом состоянии.

Фото ГСЧС

Им предоставили домедицинскую помощь и госпитализировали.

"Также при разборке завалов строительных конструкций обнаружили мужчину 1947 года рождения без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.

Фото гсчс

На месте происшествия работало 17 единиц техники и 75 спасателей.

Отмечается, что заказчиком строительства является Ивано-Франковское архиепархиальное управление УГКЦ. Строилось административное здание с котельной и спортивным залом.

Работы выполняла строительная организация ООО "Монокарбуд".

Причины и обстоятельства обвала устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и работники прокуратуры.