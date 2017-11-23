В Днипре СБУ задержала бизнесмена при попытке купить прослушку из России

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Четверг, 23 ноября 2017, 11:41

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепра при попытке купить российский комплекс для прослушивания сетей сотовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что предприниматель из Днипра решил заказать за 200 тісяч долларов в РФ специальный комплекс для негласного получения информации.

"Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что доставка комплекса должна была проходить под контролем спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что оперативники провели спецоперацию, имитируя ввоз в Украину спецаппаратуры, и при попытке ее приобрести, задержали бизнесмена.

Там добавляют, что в ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в его собственности и пользовании, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства прослушки и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение предназначено для негласного получения информации.

Украинская правда
Темы: Днепр СБУ Росcия
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