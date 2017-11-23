В Крыму – новые задержания и обыски

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Четверг, 23 ноября 2017, 11:57

В аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Об этом сообщает корреспондент русской службы "Радио Свобода" со ссылкой на источники в управлении ФСБ России по аннексированному Крыму.

По его сведениям, задержание произошло в кафе "Медоборы" на улице Воровского возле Киевского райсуда.

Эту информации подтверждает близкое к властям Крыма издание "Крыминформ".

Издание утверждает, что управление МВД России по аннексированному Крыму "возбудило уголовное дело" по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса соседней России ("Вымогательство, совершенное группой лиц").

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Кроме того, как сообщили правозащитники "Украинской правде", в Грушевке проходят обыски у отца бывшего политзаключённого Мустафы Дегерменджи – Бекира.

Как известно, Мустафу Дегерменджи в аннексированном Крыму обвиняют в участии в "массовых беспорядках" в Симферополе 26 февраля 2014 года, он находится под домашним арестом

После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крым крымские татары
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