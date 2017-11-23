В штабе АТО уточнили потери за сутки: 6 раненых и травмированых
За прошедшие сутки ранения и травмы получили 6 военных Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил на брифинге 23 ноября спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ВСУ. Это произошло в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник возле Катериновки получил боевое травмирование", – сказал спикер АТО.
"Кроме того, в районе Тарамчука в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили боевые травмы еще трое военнослужащих. Они находились в инженерной машине разграждения", – отметил Мотузяник.
По словам полковника, всех раненых и травмированных доставили в медицинские учреждения, где им оказывается медицинская помощь.
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