В ОРДЛО говорят, что задержали "украинских диверсантов"

Боевики ЛНР и ДНР заявляют, что в Луганске якобы ликвидировали диверсантов, действовавших под контролем украинского спецназа.

Об этом сообщает сайт так называемых "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности ДНР".

Тексты заявлений на обоих сайтах идентичны.

"Основной задачей группы являлась подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации", - говорится в сообщениях.

Также отмечается, что якобы агентура спецслужб Украины "из числа высокопоставленных чиновников ЛНР" осуществляла целенаправленную работу по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб "ЛНР" и "ДНР".

"Предусматривалось массированное распространение дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия по документированию "преступной деятельности" задержанных, а также выявления их "сообщников".

Как известно, ранее на Youtube-канале "МВД ЛНР" было выложено якобы признание человека, который называется украинским майором Сергеем Иванчуком и признает, что вел "диверсионно-разведывательную деятельность". И он заявляет, что руководитель луганской телерадиокомпании Анастасия Шуркаева сообщила своему дяде Вадиму Бойко, который помогал украинцам, что т.н. "МВД ЛНР" вышло на их след.

Игорь Корнет, называющий себя "министром внутренних дел ЛНР", 22 ноября заявил, что осенью 2016 года оккупированную часть Луганской области едва не вернули в состав Украины.

21 ноября в оккупированном Луганске так называемая "народная полиция ЛНР", которую возглавляет Игорь Корнет, с помощью "спецназа ДНР" захватила всех сотрудников местной "прокуратуры".

Накануне Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области "украинских диверсантов".

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным

им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет – люди уезжают из города.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

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