МИД требует от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма

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Четверг, 23 ноября 2017, 14:21

Представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца предположила, что новые обыски и задержания на оккупированном полуострове являются местью РФ за резолюцию 3-го комитета ГА ООН по Крыму.

Ранее сообщалось, что в аннексирована Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Как известно, после российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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