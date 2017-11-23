МИД требует от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма

Представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца предположила, что новые обыски и задержания на оккупированном полуострове являются местью РФ за резолюцию 3-го комитета ГА ООН по Крыму.

Ранее сообщалось, что в аннексирована Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Как известно, после российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".