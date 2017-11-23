После поста с "уклонистами" Львовский военкомат удалился из Facebook

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Четверг, 23 ноября 2017, 15:36

Львовский областной военный комиссариат, который 22 ноября опубликовал в Facebook список людей, уклоняющихся от призыва, удалил свою страницу из соцсети.

В перечне значились 15 тысяч человек, которые якобы уклоняются от призыва на военную службу во Львовской области.

Комиссариат указывал имена, фамилии, отчества и даты рождения призывников по каждому району Львовской области.

Сейчас при попытке зайти на страницу военкомата можно увидеть это:

 

По информации издания Zaxid.net, страницы не было в Facebook уже с 23:00 среды, после того, как пользователи соцсети набросились с критикой на военных за разглашение персональных данных.

Как сообщалось, 22 ноября Львовский областной военный комиссариат опубликовал список из 15 тысяч человек, которые якобы уклоняются от призыва на военную службу во Львовской области.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Львовщина Вооруженные силы армия призыв
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