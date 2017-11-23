После обысков крымских татар отправили в СИЗО
Российские силовики увезли в изолятор временного содержания крымскотатарских активистов, задержанных 23 ноября в аннексирована Россией Крыма.
Как сообщает корреспондент "Радио Свобода".
Отмечается, что это произошло после следственных действий и осмотра их автомобилей.
"В ходе следственных действий осмотрели и опечатали автомобиль Бекира Дегерменджи. Проверили машину Асана Чапуха. В Дегерменджи изъяли компьютер, паспорт и книгу о 26 февраля, изданную в Киеве", - сообщает издание
Также по данным ресурса, после окончания проверки всех активистов отвезли в изолятор. По словам следователей, меру пресечения активистам выберут в ближайшие два дня.
Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.
Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.
В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.
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