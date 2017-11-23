Совет Европы требует от Украины объяснений по выдворению Шавшишвили

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Четверг, 23 ноября 2017, 16:24

Совет Европы направил украинским властям запрос с требованием объяснить ситуацию с депортацией грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили.

Об этом сообщает специальная платформа СЕ по защите журналистов.

Этому случаю Совет Европы дал наивысший, первый, уровень опасности.

Запись о депортации Шавшишвили на сайте СЕ сообщает, что в помещение журналиста в Киеве ворвались 15 вооруженных людей из украинских спецслужб, ударили пистолетом по лицу, завязали глаза и силой депортировали в Грузию.

По информации совета, украинские силовики отрицают применение силы, а депортацию объясняют тем, что деятельность журналиста наносила вред интересам национальной безопасности Украины.

"Соответственно, украинская власть должна предоставить официальные аргументы относительно обстоятельств депортации и оправдание применения силы к Тамазу Шавшишвили", - объясняет в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как известно, 15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. 

Читайте также: Въезд запрещен. Как выдворяют "грузин Саакашвили" из Украины

Евгений Кизилов, УП

Темы: Грузия скандал СМИ медиа
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